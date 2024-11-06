Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2024 01:08
Tıbbi sekreterim laboranta geçiş yapabilir miyim?

Arkadaşlar şuan tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum kadrolu memurum. Laboratuvar daha çok ilgimi çekmiştir. Laboratuvar teknikerliği bitirip geçiş yapabilir miyim bu mesleğe?

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