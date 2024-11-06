2024 DIŞ KAYNAK SUBAY ALIMI

Arkadaşlar merhaba bir kaç sorum var yardımcı olursanız sevinirim.

1)Spor mülakatı ne zaman olacak bilgisi olan var mı? geçen seneyle aynı olur diyenler var geçen sene hangi ayda oldu?

2)Eğitime başlama tarihi mayıs diyen de var kasım diyen de var?

3)Hava piyadeye başvurdum hava piyadenin eğitimi kaç ay sürer komando eğitimine gidiyor mu hava piyade?

NOT:2022 de piyade komando subaylığı kazandım fakat özel nedenlerden dolayı eğitime katılamadım mülakat süreci ile ilgili merak ettiğiniz birşey varsa sorabilirsiniz.