Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 08:03
2025 Şubat mazeret ataması
Şubat mazeret ataması

Hkn353535
Aday Memur
06 Kasım 2024 08:03
Kaç kişiyiz şubata kalan

HALİL6300
Memur
06 Kasım 2024 09:47

Eylülden umudu kestik şubata kaldık herhalde

Toplam 2 mesaj

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