Özel gereksinimli Çocuk

Merhaba ben asker olarak görev yapıyorum. Çocuğum engelli ve oranı Ökgv yani yüksek oranda raporu bulunmaktadır. Çocuğumun tedavisi bulunduğumuz ilde devam ediyor. Eşim Öğretmenlik için 10 gün sonra il tercihinde bulunacak, öğretmenlik mesleğini yapmaya yeni başlayacak. Sorum şu acaba ben dilekçe versem, durumumu bildirsem bulunduğum ilde kalabilir miyim?

Merhaba ben asker olarak görev yapıyorum. Çocuğum engelli ve oranı Ökgv yani yüksek oranda raporu bulunmaktadır. Çocuğumun tedavisi bulunduğumuz ilde devam ediyor. Eşim Öğretmenlik için 10 gün sonra il tercihinde bulunacak, öğretmenlik mesleğini yapmaya yeni başlayacak. Sorum şu acaba ben dilekçe versem, durumumu bildirsem bulunduğum ilde kalabilir miyim?