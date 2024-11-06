Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Kasım 2024 08:54
konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

Belediyede eğitmen kadrosunda görevliyim, yalnız Bilgisayar işletmenliğine geçmek istiyorum kadro kalmadı diyorlar.

1-) Kadro nasıl açılır?(meclis kararı mı vs)

2-) Bilgisayar işletmenliği ile eğitmen arasında fark var mı? (yan ödeme vs)

bilgi veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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