Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 08:59
icralı hesaba bloke koyulabilir mi

maaş bankam olan ziraat bankasında kredim var maaş yatmadan 1 gün öncesinden kredi taksit miktarı kadar bloke koyuyor. şimdi bana başka bankadan icra gelecek bugünlerde. hem maaşın 1/4 gidecek hem de ziraat benim hesabıma bloke koyacak bu blokeyi kaldırmak için yasal hakkım var mı teşekkürler.

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