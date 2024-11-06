Eş durumu sebebiyle belediyeler arası naklen atama için yasal düzenleme

Eşim ve ben devlet memuruyuz. Eşim bir başka şehirde belediye çalışanıyken, ben bir başka şehirde devlet memuru olarak çalışıyorum. Tam 5 senedir eşimin naklen kurumlar arası geçiş yapabilmesi ve böylece aile birliğimizi sağlayabilmek için uğraşıyoruz ancak nafile. Onlarca kuruma başvurduk onlarca yöneticiyle görüştük ancak ilerleme sağlayamadık. Aile birliği anayasada güvence altına alınmış hayati bir hak olmasına rağmen, yüz bin üzerinde belediye çalışanı memur "çakılı kadro" olması sebebiyle bu haktan yoksun bırakılarak aileleriyle birlikte bir milyona yakın insan mağdur edilmektedir.

Bir milyon insanı ilgilendiren bir mağduriyet görmezden gelinmemeli. Bu sorun yasal bir düzenleme ile çözülmeli. Tüm belediyelerin işleyişi üç aşağı beş yukarı aynı. Organizasyon şemaları benzer. İdari yönden hepsi iç işleri bakanlığına, çevre bakanlığına bağlı. Bir belediyede bir görevde çalışan bir memur bir başka belediyede de aynı görevi yapmaya devam edebilir.

Ben bu sorunun kökünden çözülebilmesi için yasal bir düzenleme ile havuz sistemi benzeri bir mekanizma kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için belediye memur sendikaları ve avukatları ile görüşülerek bir yasa taslağı hazırlamak ve daha sonra milletvekilleri aracılığıyla bir yasa önerisi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte belediyeler birliği ve avukatlarından da destek alınarak oluru olmazı konuşulabilir.

Burayı okuyorlarsa, özellikle, belediye memur sendikalarında çalışan veya yöneticilik yapan arkadaşlara soruyorum. Bu sorunun yasal bir zemine dayandırılarak havuz sistemi gibi bir mekanizma kurulması yoluyla çözülebilmesi için şimdiye kadar hiçbir girişimde bulunuldu mu? Varsa önceki girişimlerden kalan yazılı belge çalışma kayıt vs var mıdır? Veya bu konuda sizlerin fikirleri var mıdır? Olmasa neden olmaz, olabilirse olması için neler yapmalıyız?

Okuyup katkıda bulunabilecek fikir verebilecek herkese şimdiden teşekkürler.