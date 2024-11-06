Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2024 09:53
İcralı hesaba bloke koyulabilir mi

maaş bankam olan ziraat bankasında kredim var maaş yatmadan 1 gün öncesinden kredi taksit miktarı kadar bloke koyuyor. şimdi bana başka bankadan icra gelecek bugünlerde. hem maaşın 1/4 gidecek hem de ziraat benim hesabıma bloke koyacak bu blokeyi kaldırmak için yasal hakkım var mı teşekkürler.


E.Kayı Han
Editor
06 Kasım 2024 10:01

Maaş hesabına hiçbir şekil ve şart altında bloke konulamaz. Bankaya yazılı bir dilekçe ile başvuru yapın bloke konulması halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvuracağınızı bildirin.


sylvia0
Aday Memur
06 Kasım 2024 10:24

teşekkür ederim ama kredi sözleşmesinde de yazıyor maaş hesabından otomatik çekilmesi vs gibi bir ibare vardı. yasal olmasa koyulmazdı diye düşündüm. şansımı deneyeceğim.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Maaş hesabına hiçbir şekil ve şart altında bloke konulamaz. Bankaya yazılı bir dilekçe ile başvuru yapın bloke konulması halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvuracağınızı bildirin.


E.Kayı Han
Editor
06 Kasım 2024 10:44

Maaş hesabından paranın otomatik olarak çekilmesi ayrı, bloke konulması ayrı.

Diğer yandan standart sözleşme altına attığınız imzaya da itiraz edebilirsiniz. İmzaladığınız kredi sözleşmesi standart bir sözleşme. Sizinle müzakere edilmedi. Onlar hazırladı siz imzaladınız. İmzalamak zorunda kaldınız. Bu nedenle de itiraz edebilirsiniz.

sylvia0, 2 saat önce

teşekkür ederim ama kredi sözleşmesinde de yazıyor maaş hesabından otomatik çekilmesi vs gibi bir ibare vardı. yasal olmasa koyulmazdı diye düşündüm. şansımı deneyeceğim.

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