Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 10:51
Eşlerin görev yaptığı ilçeler arası uzaklık

merhaba ben polis memuru olarak görev yapıyorum. eşimde aynı ilçede belediye çalışanı ( 657 ye tabi ) ve malum çakılı kadro. benim tayinim bir soruşturma gereği 114 km uzaktaki bir ilçeye verildi . 2 çocuğum var bu ilcede okumakta. eşimin de tayini çıkmıyor. Bu durumda yapabileceğim bisey varmi.. şimdiden teşekkür ederim

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