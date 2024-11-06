KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Kasım 2024 12:23
Ocakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim
en fazla %15 diyorum ben

maresca0
Aday Memur
06 Kasım 2024 13:45

Bu konunun yeri burası değil

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıKPSS her sene yapılsınTürk Patent ve Marka Kurumu AtamaDHMİ Memurluğu HakkındaAday memurlukDHMİ 2024 aim isteyenlerParagraf HakkındaBilgisayar İşletmenliği SertifikasıMilli Saraylar İdaresi BaşkanlığıMemur alımı

Sözlük

yunus çengel 1 aristokrasi 3 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 Bugün olanlar 3 Renjiro 1 Farklı dillerde iyi geceler 1 halis 2 ilk yardım 1 üslubun kimliğindir 2 Kadınlar parayı sever söylemi 5

Son Haberler

Esenyurt'ta Can Aksoy'un başkanlığındaki ilk encümen toplantısı yapıldıKPSS tarihinde değişiklik bekleniyorSahte rapor operasyonu... Doktor, öğretmen ve memur dahil 18 gözaltıÖğretmenlerin Norm Fazlası Atamaları Hukuki mi?Narin Güran cinayeti davası yarın başlıyor

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle