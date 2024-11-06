Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2024 12:32
8 yila 1 kademe hk. bilenler bilmeyenler buraya

25.09.2017 TARİHİNDE ADAY MEMUR STATÜSÜNDE İCRA KATİBİ OLARAK GÖREVE BAŞLADIM, 23/07/2018 TARİHİNDE İSTİFA ETTİM. 04/09/2018 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ 657/4B (3+1 Lİ) SAĞLIK PERSONELİ OLARAK GÖREVE BAŞLADIM, 14/09/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN DE KADROLU PERSONEL (657 4A) STATÜSÜNDE GÖREV YAPMAKTAYIM. MEVCUT MEMURİYET SÜREM 6 YIL 10 AY 24 GÜN OLARAK GÖRÜNMEKTEDİR. 8 YILIM DOLDUĞUNDA 1 KADEME ALABİLECEK MİYİM?

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