Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Kasım 2024 13:54
Memur Öğretmenler

İyi günler hocalarım, 2017 BÖTE mezunuyum, ortalıkta öğretmen olarak atanamayan ancak memur olarak görev yapan atanamayan memur öğretmenlerin kurumlar arası değişiklik ile öğretmenliğe tasarruf tedbirleri kapsamında geçirilmesi gibi bir durum mevcut, böyle bir şeyden haberiniz var mı? en son ne zaman gerçekleştirildi böyle bir durum ?


Cebr-icra
Aday Memur
06 Kasım 2024 14:02

Siz bulunduğunuz yerde hiçbir iş yapmıyor musunuz ki sizi meb e geçirince tasarruf sağlanmış olsun


Ktipben
Aday Memur
06 Kasım 2024 14:06

Ben adliyede görev yapıyorum, Meb'in ih


Ktipben
Aday Memur
06 Kasım 2024 14:07

Ben adliyede görev yapıyorum, meb'in ihtiyacı olan öğretmen sayısı memur sayısından fazla, haberlerin çok sık çıkması nedeniyle böyle bir şey olabilir mi diye sormak istedim


Sansasyonell
Aday Memur
06 Kasım 2024 14:38

Mümkün değil o zaman herkes yer değiştirsin tasarruf kapsamında

Ktipben, 2 saat önce

Ben adliyede görev yapıyorum, meb'in ihtiyacı olan öğretmen sayısı memur sayısından fazla, haberlerin çok sık çıkması nedeniyle böyle bir şey olabilir mi diye sormak istedim


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Kasım 2024 14:59

Sayın Cebr-icra'ya katılıyorum. Böyle bir şey olursa sizin kurumunuzda eleman ihtiyacı oluşacak ve bu da yeni personel alımıyla giderilmeye çalışılacaktır. Ya da sizin kurum da başka kurumdan tasarruf tedbiri kapsamında eleman devşirecektir, bu da üçüncü kurumun eleman ihtiyacına yol açacaktır. Ya da sizin kurumda sizin işlerinizi başkaları yapacak ve iş yükü artacaktır.

Kısacası muhtemelen duyduğunuz söylentiler sizin beklentilerinizi istismar edip beklentiye girmenizden başka bir şeye yol açmayacaktır.

Cebr-icra, 2 saat önce

Siz bulunduğunuz yerde hiçbir iş yapmıyor musunuz ki sizi meb e geçirince tasarruf sağlanmış olsun

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