Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Kasım 2024 16:20
deprem bölgesinden geçiş

deprem bölgesinde uzun süredir görev yapıp muvaffakat alabilen var mı naklen geçiş açıldı mı acaba ya da bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim

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