üniversite sertifikalarının geçersiz olduğunu söyleyen bayağı bir arkadaş vardı ama ÖSYM kılavuzunda merkezi atama için madde 3.10'da yükseköğretim kurumlarından alınan sertifikalar geçerlidir şeklinde ibare yazıyor hep bu ibare yer almış görünüyor diğer kılavuzlarda yıllarda da yanlış görmediysem? o zaman mesela üniversite onaylı sertifika aldığımızda bu geçerli mi oluyor

üniversite sertifikalarının geçersiz olduğunu söyleyen bayağı bir arkadaş vardı ama ÖSYM kılavuzunda merkezi atama için madde 3.10'da yükseköğretim kurumlarından alınan sertifikalar geçerlidir şeklinde ibare yazıyor hep bu ibare yer almış görünüyor diğer kılavuzlarda yıllarda da yanlış görmediysem? o zaman mesela üniversite onaylı sertifika aldığımızda bu geçerli mi oluyor