KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Kasım 2024 16:30
üniversite onaylı sertifika
üniversite sertifikalarının geçersiz olduğunu söyleyen bayağı bir arkadaş vardı ama ÖSYM kılavuzunda merkezi atama için madde 3.10'da yükseköğretim kurumlarından alınan sertifikalar geçerlidir şeklinde ibare yazıyor hep bu ibare yer almış görünüyor diğer kılavuzlarda yıllarda da yanlış görmediysem? o zaman mesela üniversite onaylı sertifika aldığımızda bu geçerli mi oluyor

askontes
Aday Memur
06 Kasım 2024 17:03
geçersiz galiba arkadaşlar konuyu silemiyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

BDDK şoför ilanı 2024Çaykur belge teslimi sonrasıDarphane tekniker alımıBilgisayar teknikeri ve tapu memurluğuMerkez Bankası Teknisyen Alımıİlçe belediyede memurlukElektrik TeknisyeniBilgisayar teknisyenliğiBüro personel 1468 sıralama atanma şansım var mı?Bilgisayar Programcılığı bölüm sıralaması

Sözlük

Kadın dilinde ne kadar tatlı bir adam demek 1 volkan çelik 1 Aristokrasi nedir 3 Sözlük moderatörüne öneriler 1 Muni 1 Yazma isteğini kaçıran durumlar 6 yargı dağıtmak 1 Bugün olanlar 3 penyelerden baskı çıkarma 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 3

Son Haberler

Jahrein, müstehcenlik suçundan beraat ettiÖlüm bile ayıramadı! 74 yıllık evli çift, 14 saat arayla hayatını kaybettiBakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdikPençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle