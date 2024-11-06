Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


06 Kasım 2024 17:02
stresinizi nasıl yönetiyorsunuz???
merhaba. anksiyete depresyon ve okb tanısıyla takipliyim. ilaç kullanıyorum. stresimi yönetemiyorum. siz nasıl yönetiyorsunuz???

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