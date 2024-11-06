Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


06 Kasım 2024 17:12
kariyer kapısında durum onkpss yazıyor
Arkadaşlar Fırat üniversitesi destek personeli başvurusu yapmıştım şuan durumda "onkpss" yazıyor bu ne demek bilen varsa açıklayabilir mi?

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