Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2024 17:39
Uyap Atanma Talep formu (hata)

Merhabalar infaz koruma memuru olarak aile birliği mazeret tayininde bulunacağım eşim özel sektörde çalışıyor eşimin sgk hizmet dökümünde gün sayısı son iki yılda 368 ancak uyap Atanma Talep formunda 257 olarak görünüyor böyle bir hata olabilir mi talepte bulunduğum da hizmet dökümünü inceleme yapılır mı ?

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