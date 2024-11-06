Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Kasım 2024 17:40
Ek Ders Hesaplama Raporlu Olan Gün

17 saat dersi olan bir öğretmen. 1 gün okula geldi 5 saat derse girdi diğer günler raporlu olduğu için gelmedi. şimdi bu öğretmenimiz kulüp veya sınıf rehberliği ücreti alır mı. 1 haftada toplam girdiği ders saati 5


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Kasım 2024 18:18

Rehberlik veya kulüp ucreti alır. Geldiği gün nöbet tuttu ise alir


fen-25
Şef
06 Kasım 2024 19:20

alır.nöbet tuttuysa onu da alır

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