Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Kasım 2024 17:40
Ek Ders Hesaplama Raporlu Olun Gün
17 saat dersi olan bir öğretmen. 1 gün okula geldi 5 saat derse girdi diğer günler raporlu olduğu için gelmedi. şimdi bu öğretmenimiz kulüp veya sınıf rehberliği ücreti alır mı. 1 haftada toplam girdiği ders saati 5

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Kasım 2024 18:18

Rehberlik veya kulüp ucreti alır. Geldiği gün nöbet tuttu ise alir

Toplam 2 mesaj

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