Ek Ders Hesaplama Raporlu Olun Gün

17 saat dersi olan bir öğretmen. 1 gün okula geldi 5 saat derse girdi diğer günler raporlu olduğu için gelmedi. şimdi bu öğretmenimiz kulüp veya sınıf rehberliği ücreti alır mı. 1 haftada toplam girdiği ders saati 5

17 saat dersi olan bir öğretmen. 1 gün okula geldi 5 saat derse girdi diğer günler raporlu olduğu için gelmedi. şimdi bu öğretmenimiz kulüp veya sınıf rehberliği ücreti alır mı. 1 haftada toplam girdiği ders saati 5