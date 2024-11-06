Pomem 10 katı kuralı kaldırılsın

Pomem Polis Alımı: Şuan 31.Dönem Pomem Polis Alımı Yapılıyor İç İçleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Geçtiğimiz Aylarda 10 Bin Polis Alımı Yapılacağını Söyledi. Cumhurbaşkanlığı 10 Bin Polis Alınması İçin Resmi Gazetede Kararname Yayımlandı. Nisan Ayında 31. Dönem Pomem Kapsamında 6 Bin Lisans Erkek 1500 Lisans Kadın Olmak Üzere Toplam 7500 Polis Alımı Polis Akademisi Sitesinden İlana Çıkıldı. Önlisans Adaylar İçin Alım İlan Yayınlanmadı Kontenjan Açılmadı. Önlisans Adaylar Mağdur Edildi. 31. Dönem Pomem Başvuru Sayıları Lisans Erkek 37 Bin 336 Lisans Kadın 25 Bin 167 Kişi Olmak Üzere Toplam 62 Bin 620 Başvuru Yapıldı. Pomem Başvurusu Alındıktan Mülakata Çağrılanlardan Başvuru Ücreti Yatırmaları İstendi Başvuru Ücretini Yatıran Aday Sayısı Lisans Erkek 37 Bin Adaydan 26 Bin 359 Lisans Kadın 25 Bin Adaydan 8 Bin 727 Olmak Üzere Toplam 35 Bin 86 Aday Başvuru Ücretini Yatırmış. Lisans Erkeklerin 3'te 1 Lisans Kadınların da Yarısı Sınav Ücretini Yatırmamış Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Birçok Adayın Önüne Geçmiştir. Şimdi Sorun Şurada 28.Dönem Pomem Alımından İtibaren 10 Katı Kuralı Getirilmiş En Çok Önlisans Adaylar Olmak Üzere Birçok Aday Mağdur Olmuştur 28. Dönemden İtibaren 4 Dönem (28,29,30,31.dönem şuan yapılan) Polis Alımı Yapılmış Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Kontenjan Ayrılmıştır (31.Dönem Hariç 31.Dönem Pomem Polis Alımında Önlisans Adaylara Kontenjan Ayrılmamıştır) İç İçleri Bakanlığına Bağlı Olan İki Resmi Kurumda Jandarma Genel Komutanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Alım Oranları Farklıdır Jandarma Genel Komutanlığında Subay,Astsubay Alımında Lisans Adaylara Yüzde 60 Önlisans Adaylara Yüzde 40 Oranında Alım Yapılır Kontenjan Verilir Emniyet Genel Müdürlüğünde Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Alım Verilir Kontenjan Ayrılır İç İçleri Bakanlığına Bağlı Olan İki Resmi Kurumda Böyle Farklı Alım Yüzdesi Verilmesi Dikkat Çekici Pomem Alımında 28.Dönemden İtibaren 4 Dönemdir Lisans Erkek Adaylara Bu Kadar Yüksek Kontenjan Açılmasına Verilmesine Rağmen Lisans Adayların Başvurmamasına Rağmen Kontenjanları Boş Bırakmasına Yakmasına Rağmen İç İçleri Bakanlığının Polis Akademisinin Bunları Bilmesine Rağmen Neden Israrla Lisans Adaylara O Kadar Yüksek Alım Yapıyor Kontenjan Açılıyor, Bakanlık Akademi Lisans Erkek Adaylara Yüksek Kontenjan Açıyor Ve Lisans Erkek Adaylar Başvurmuyor Bakanlık Akademi Bunu Bilmesine Rağmen Niye Neden Israrla Lisans Adaylara Yüksek Kontenjan Açıyor. Önlisans Adayların Talebi Emniyet Genel Müdürlüğününde Jandarma Genel Komutanlığı Gibi Alım Oranı Yüzdesini Polis Alımında Lisans Yüzde 80 Önlisans Yüzde 20 Değilde Lisans Yüzde 60 Önlisans Yüzde 40 Verilmesidir. ( Elbetteki Lisans Adaylara Daha Fazla Kontenjan Ayrılmalı Onlar Önlisansa Göre 2 Yıl Fazla Okumuşlar Ama Önlisansın da Hakkı Yenilmemeli Hak Ve Adalet Kavramı Çerçevesinde Hareket Edilmeli) Pomem Polis Alımı Yapıldığı Vakit Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Alım Veriliyor Kontenjan Ayrılıyor Bu Yüksek Kontenjana Rağmen Lisans Adaylar Başvurmuyor Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Yatırmıyor. 28.Dönem Pomem Polis Alımından İtibaren 10 Katı Kuralı Getirilmiş Lisans Adaylar Kontenjanı Yüksek Olmasına Rağmen Başvurmuyor Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Yatırmıyor 10 Katı Kuralı Lisans Adayları Etkilemiyor 10 Katı Kuralı Lisans Adaylarda Geçerli Bile Değil ( Lisans Erkek Adaylar) Lisans Adaylar Alım Sayısı Kontenjan Yüzdesi Oranı Yüksek Olmasına Rağmen Başvurmuyorlar Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Sınav Ücretini Yatırmıyorlar 10 Katı Kuralı Lisans Adaylarda Geçerli Bile Değil 10 Katı Kuralından Etkilenmiyorlar (Lisans Erkek Adaylar Özellikle) . Önlisans Adaylar Alım Sayısı Yüzdesi Oranı Kontenjan az 10 Katı Kuralı Var Alımlar Bir Defa Adaletli Değil Önlisans Adayların Sorunları Devlet Büyüklerimizden Talebi; 1: Alım Yüzdesi Oranı Lisans °/° 60 Önlisans °/° 40 Verilmesi 2: 10 Katı Kuralının Kaldırılması 3: 31. Dönem Pomem Kapsamında mı Olur Yada Yeni Bir Alım mı Yapılır (Pomem Dönem Sayısı 31 Dönem mi Yada Yeni Alım mı Olması Konusunu Devlet Büyüklerimiz Daha İyi Bilir) Önlisans Pomem Alımının Yapılması. Lisans Kadın Adayların Sorunları Devlet Büyüklerimiz Talebi 1: 10 Katı Kuralının Kaldırılması Pomem Adaylarının Genel Sorunu Devlet Büyüklerimizden Talebi; 1: Polisliği İstemeyip Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvuranlar Başvurup Başvuru Sınav Ücretini Yatırmayanlar(Başkalarının Hakkına Girenler ) 2: Sağlık Şartları Tutmayıp Boyu ,Kilosu Tutmayıp Başvuranlar Renk Körlüğü , Vücudunda Dövme Jilet İzi Olup Eleneceğini Bile Bile Başvuranlar 10 Katı Kuralı Olduğu İçin Sıralamaya Girip Başkasının Hakkına Girenler. Pomem Polis Adaylarının Sorunları Bunlar Devlet Büyüklerimizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan İç İçleri Bakanlığımızdan Sayın İçleri Bakanımızdan Sayın Bakan Yardımcılarımızdan Devlet Büyüklerimizden Yetkililerimiz den Bu Sorunları Çözmesini İstiyoruz Gereğininin Yapılması Arz Ediyoruz Ediyorum Umarım Ümid Ediyoruz İnşALLAH Bu Sorunları Çözerler Göz Ardı Etmezler Görmezden Gelmezler Adalet ve Hakkaniyetle Davranırlar Ellerini Vicdanına Koyarak Davranırlar Herkes Gerçekten Ama Gerçekten Polisliği Canı Gönülden Tüm Samimiyetiyle Tüm Kalbiyle Polisliğin İcerisinde Sade Maaşını Değil Şehitliği Canı Gönülden İsteyen Bu Mesleğe Kavuşur, Kavuşması Duası Ümidiyle ,Gereğinin Yapılmasını Arz Ederim. Devlet Büyüklerimizin Ellerinden Öperim Saygılarımla. ( Yazım Hatası, eksik aklıma gelmeyen başka bisey varsa affola) (Polisliğe Girecek Başvuracak Kişilere ; Polislik Maaş Mesleği Değildir Polislik İş Olsun Diye Yapılacak Meslek Değildir Parası İçin Maaşı İçin Yapılacak Meslek Değildir Polislik Memurluk Değildir Memur Olmak İsteyen Gitsin Memur Olsun Memurluğa Başvursun Polisliği İstemediği Halde Yada İşsiz Kaldığı Halde Bişe Olamadım Gideyim Polis Olayım İşim Yok Gideyim Polis Olayım Mesleği Değildir Polislik Canı Gönülden İsteyenlerin Hayalleri Olanların Hayalleri Ugruna Savaşanların Gerektiği Takdirde Gözünü Kırpmadan Şehid Olmak İsteyenlerin Yeridir Çoçukluk Aşkıdır.)

Pomem Polis Alımı: Şuan 31.Dönem Pomem Polis Alımı Yapılıyor İç İçleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Geçtiğimiz Aylarda 10 Bin Polis Alımı Yapılacağını Söyledi. Cumhurbaşkanlığı 10 Bin Polis Alınması İçin Resmi Gazetede Kararname Yayımlandı. Nisan Ayında 31. Dönem Pomem Kapsamında 6 Bin Lisans Erkek 1500 Lisans Kadın Olmak Üzere Toplam 7500 Polis Alımı Polis Akademisi Sitesinden İlana Çıkıldı. Önlisans Adaylar İçin Alım İlan Yayınlanmadı Kontenjan Açılmadı. Önlisans Adaylar Mağdur Edildi. 31. Dönem Pomem Başvuru Sayıları Lisans Erkek 37 Bin 336 Lisans Kadın 25 Bin 167 Kişi Olmak Üzere Toplam 62 Bin 620 Başvuru Yapıldı. Pomem Başvurusu Alındıktan Mülakata Çağrılanlardan Başvuru Ücreti Yatırmaları İstendi Başvuru Ücretini Yatıran Aday Sayısı Lisans Erkek 37 Bin Adaydan 26 Bin 359 Lisans Kadın 25 Bin Adaydan 8 Bin 727 Olmak Üzere Toplam 35 Bin 86 Aday Başvuru Ücretini Yatırmış. Lisans Erkeklerin 3'te 1 Lisans Kadınların da Yarısı Sınav Ücretini Yatırmamış Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Birçok Adayın Önüne Geçmiştir. Şimdi Sorun Şurada 28.Dönem Pomem Alımından İtibaren 10 Katı Kuralı Getirilmiş En Çok Önlisans Adaylar Olmak Üzere Birçok Aday Mağdur Olmuştur 28. Dönemden İtibaren 4 Dönem (28,29,30,31.dönem şuan yapılan) Polis Alımı Yapılmış Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Kontenjan Ayrılmıştır (31.Dönem Hariç 31.Dönem Pomem Polis Alımında Önlisans Adaylara Kontenjan Ayrılmamıştır) İç İçleri Bakanlığına Bağlı Olan İki Resmi Kurumda Jandarma Genel Komutanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Alım Oranları Farklıdır Jandarma Genel Komutanlığında Subay,Astsubay Alımında Lisans Adaylara Yüzde 60 Önlisans Adaylara Yüzde 40 Oranında Alım Yapılır Kontenjan Verilir Emniyet Genel Müdürlüğünde Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Alım Verilir Kontenjan Ayrılır İç İçleri Bakanlığına Bağlı Olan İki Resmi Kurumda Böyle Farklı Alım Yüzdesi Verilmesi Dikkat Çekici Pomem Alımında 28.Dönemden İtibaren 4 Dönemdir Lisans Erkek Adaylara Bu Kadar Yüksek Kontenjan Açılmasına Verilmesine Rağmen Lisans Adayların Başvurmamasına Rağmen Kontenjanları Boş Bırakmasına Yakmasına Rağmen İç İçleri Bakanlığının Polis Akademisinin Bunları Bilmesine Rağmen Neden Israrla Lisans Adaylara O Kadar Yüksek Alım Yapıyor Kontenjan Açılıyor, Bakanlık Akademi Lisans Erkek Adaylara Yüksek Kontenjan Açıyor Ve Lisans Erkek Adaylar Başvurmuyor Bakanlık Akademi Bunu Bilmesine Rağmen Niye Neden Israrla Lisans Adaylara Yüksek Kontenjan Açıyor. Önlisans Adayların Talebi Emniyet Genel Müdürlüğününde Jandarma Genel Komutanlığı Gibi Alım Oranı Yüzdesini Polis Alımında Lisans Yüzde 80 Önlisans Yüzde 20 Değilde Lisans Yüzde 60 Önlisans Yüzde 40 Verilmesidir. ( Elbetteki Lisans Adaylara Daha Fazla Kontenjan Ayrılmalı Onlar Önlisansa Göre 2 Yıl Fazla Okumuşlar Ama Önlisansın da Hakkı Yenilmemeli Hak Ve Adalet Kavramı Çerçevesinde Hareket Edilmeli) Pomem Polis Alımı Yapıldığı Vakit Lisans Adaylara Yüzde 80 Önlisans Adaylara Yüzde 20 Alım Veriliyor Kontenjan Ayrılıyor Bu Yüksek Kontenjana Rağmen Lisans Adaylar Başvurmuyor Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Yatırmıyor. 28.Dönem Pomem Polis Alımından İtibaren 10 Katı Kuralı Getirilmiş Lisans Adaylar Kontenjanı Yüksek Olmasına Rağmen Başvurmuyor Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Yatırmıyor 10 Katı Kuralı Lisans Adayları Etkilemiyor 10 Katı Kuralı Lisans Adaylarda Geçerli Bile Değil ( Lisans Erkek Adaylar) Lisans Adaylar Alım Sayısı Kontenjan Yüzdesi Oranı Yüksek Olmasına Rağmen Başvurmuyorlar Yada Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvurup Başvuru Ücretini Sınav Ücretini Yatırmıyorlar 10 Katı Kuralı Lisans Adaylarda Geçerli Bile Değil 10 Katı Kuralından Etkilenmiyorlar (Lisans Erkek Adaylar Özellikle) . Önlisans Adaylar Alım Sayısı Yüzdesi Oranı Kontenjan az 10 Katı Kuralı Var Alımlar Bir Defa Adaletli Değil Önlisans Adayların Sorunları Devlet Büyüklerimizden Talebi; 1: Alım Yüzdesi Oranı Lisans °/° 60 Önlisans °/° 40 Verilmesi 2: 10 Katı Kuralının Kaldırılması 3: 31. Dönem Pomem Kapsamında mı Olur Yada Yeni Bir Alım mı Yapılır (Pomem Dönem Sayısı 31 Dönem mi Yada Yeni Alım mı Olması Konusunu Devlet Büyüklerimiz Daha İyi Bilir) Önlisans Pomem Alımının Yapılması. Lisans Kadın Adayların Sorunları Devlet Büyüklerimiz Talebi 1: 10 Katı Kuralının Kaldırılması Pomem Adaylarının Genel Sorunu Devlet Büyüklerimizden Talebi; 1: Polisliği İstemeyip Sırf Kpss Puanı Yüksek Diye Başvuranlar Başvurup Başvuru Sınav Ücretini Yatırmayanlar(Başkalarının Hakkına Girenler ) 2: Sağlık Şartları Tutmayıp Boyu ,Kilosu Tutmayıp Başvuranlar Renk Körlüğü , Vücudunda Dövme Jilet İzi Olup Eleneceğini Bile Bile Başvuranlar 10 Katı Kuralı Olduğu İçin Sıralamaya Girip Başkasının Hakkına Girenler. Pomem Polis Adaylarının Sorunları Bunlar Devlet Büyüklerimizden Sayın Cumhurbaşkanımızdan İç İçleri Bakanlığımızdan Sayın İçleri Bakanımızdan Sayın Bakan Yardımcılarımızdan Devlet Büyüklerimizden Yetkililerimiz den Bu Sorunları Çözmesini İstiyoruz Gereğininin Yapılması Arz Ediyoruz Ediyorum Umarım Ümid Ediyoruz İnşALLAH Bu Sorunları Çözerler Göz Ardı Etmezler Görmezden Gelmezler Adalet ve Hakkaniyetle Davranırlar Ellerini Vicdanına Koyarak Davranırlar Herkes Gerçekten Ama Gerçekten Polisliği Canı Gönülden Tüm Samimiyetiyle Tüm Kalbiyle Polisliğin İcerisinde Sade Maaşını Değil Şehitliği Canı Gönülden İsteyen Bu Mesleğe Kavuşur, Kavuşması Duası Ümidiyle ,Gereğinin Yapılmasını Arz Ederim. Devlet Büyüklerimizin Ellerinden Öperim Saygılarımla. ( Yazım Hatası, eksik aklıma gelmeyen başka bisey varsa affola) (Polisliğe Girecek Başvuracak Kişilere ; Polislik Maaş Mesleği Değildir Polislik İş Olsun Diye Yapılacak Meslek Değildir Parası İçin Maaşı İçin Yapılacak Meslek Değildir Polislik Memurluk Değildir Memur Olmak İsteyen Gitsin Memur Olsun Memurluğa Başvursun Polisliği İstemediği Halde Yada İşsiz Kaldığı Halde Bişe Olamadım Gideyim Polis Olayım İşim Yok Gideyim Polis Olayım Mesleği Değildir Polislik Canı Gönülden İsteyenlerin Hayalleri Olanların Hayalleri Ugruna Savaşanların Gerektiği Takdirde Gözünü Kırpmadan Şehid Olmak İsteyenlerin Yeridir Çoçukluk Aşkıdır.)