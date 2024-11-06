Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Kasım 2024 18:23
Mazeret il dışı tayin

Merhaba hocalarım size danışmak istediğim bir konu var. Ben okul öncesi öğretmeni olarak Hatayda görev yapıyorum. Mayıs 2024 tarihinde eşimi kaybettim. Ailemin yanına Orduya tayin istemeyi düşünüyorum. Eşimin vefatından dolayı 1 sene içerisinde istediğim yere tayin isteme hakkım olduğunu biliyorum. Peki bu tayin sadece mazeret dönemlerinde mi yani ocakta mı yapmalıyım yoksa istediğim herhangi bir zamanda 1 sene dolmadan mayıs ayına kadar tayin isteyebilir miyim. Sorduğumda ocakta yapmam gerektiğini yoksa dilekçeme cevap alamayabileceğimi öğrendim. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.


bahçesaray
Memur
06 Kasım 2024 18:23
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bahçesaray
Memur
06 Kasım 2024 18:25
yarıyıl özür grubunda isteye bilirsiniz, yaz dönemini kaçırmışsınız.
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