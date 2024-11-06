KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 18:44
Pomem 32. dönem ilanı ne zaman yayınlanır

İlan ne zaman gelir,

Bir muhabir Kasım'ın ilk haftası gelir demişti.


Anderson1
Şef
07 Kasım 2024 17:01

Sen muhabirin dediğini kendine ölçü alıossn senden polis olmaz


Fredyfunary
Aday Memur
07 Kasım 2024 22:52

Cumhurbaşkanı muhabiri bir hanımefendi bu haberi yapan, ve kendisi Bakan'dan bu haberi aldığını duyurdu. Ben de acaba başka veri var mı ulaşamadığım diye konu açtım. Kaldı ki sosyal medyada kaynağına bakmadan inanılan ve yayılan onca haberler var, ben Cb. Muhabiri'ne itimat etmişim çok mu? Bu arada benden polis olur mu, olmaz mı bilemem ama, senden çok iyi olur rahat ol, hiç kuşkun olmasın. :)

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