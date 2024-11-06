Pomem 32. dönem ilanı ne zaman yayınlanır

Cumhurbaşkanı muhabiri bir hanımefendi bu haberi yapan, ve kendisi Bakan'dan bu haberi aldığını duyurdu. Ben de acaba başka veri var mı ulaşamadığım diye konu açtım. Kaldı ki sosyal medyada kaynağına bakmadan inanılan ve yayılan onca haberler var, ben Cb. Muhabiri'ne itimat etmişim çok mu? Bu arada benden polis olur mu, olmaz mı bilemem ama, senden çok iyi olur rahat ol, hiç kuşkun olmasın. :)