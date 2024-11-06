Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Kasım 2024 18:44
4B sözleşmeli personel istifa sonrası geri dönme
4B sözleşmeli personel kadrosunda çalışan birinin istifa ettikten sonra herhangi bir sınava girmeden, aynı bakanlık ve pozisyona geri dönülebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyim2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Aile Bakanlığında Çalışan Varmı ?Aile birliği mazeretiDarphane işçiSanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartlarıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)

Sözlük

feyk 2 Yalnız gezerin düşleri 1 OpenAl 1 aristokrasi 3 Yazma isteğini kaçıran durumlar 6 volkan çelik 1 Aristokrasi nedir 3 protesto 1 Arabayla erkeklik gösterisi yapmak 1 Kadın dilinde ne kadar tatlı bir adam demek 1

Son Haberler

Kulisler hareketlendi! Trump'ın zaferi sonrası Albayrak iddiasıGabar Dağı'nda 125 personel ile tatbikat yapıldıSahte 200 lirayla alışverişe, 1 yıl 8 ay hapis cezasıAhmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildiÖğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle