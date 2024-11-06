Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen



Editör
06 Kasım 2024 18:47
Kısa sözler

Kızgınım hiç gelmeyişine


Radore
Editor
06 Kasım 2024 18:49

Elinden geleni yaptıktan sonra sıra ayağından geleni yapmakta gitmek gibi mesela


Radore
Editor
06 Kasım 2024 18:51

Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır.

Toplam 2 mesaj

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