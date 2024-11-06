Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 19:44
Çmb ve infaz koruma memuru eş mazeret ataması

Merhabalar. Herkese iyi çalışmalar ben Eskişehir?de çarşı mahalle bekçisi olarak görev yapıyorum eşim Sakarya da infaz koruma memuru olarak çalışıyor. Eş tayininden yararlanıp eşimi Eskişehir?e getirmek istiyorum fakat adalet bakanlığının istediği evraklardan bir tanesini çalıştığım kurumdan temin edemiyorum. İstenen evrak şu şekilde:

Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge;

Bu evrak olmadan eşim görev belgesiyle tayin dilekçesini verse adalet bakanlığı tarafından kabul edilir mi veya bu evrağı nasıl alabilirim. Dilde tayin hakkımızın olmadığı söyleniyor ama ne kanunumuzda ne de başka bir yerde bununla ilgili bir yazı var çıkmaza girdik lütfen yardımcı olur musunuz ?

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