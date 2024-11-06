Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2024 20:09
eş durumu tayin sonrası ayrılış süresi?
Merhaba arkadaşlar, eş durumu tayini sonrası kaç gün içinde kurumdan ayrılış yapmak gerekiyor?

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