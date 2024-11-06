Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Kasım 2024 20:43
Şark süresi hesaplama

Eylül ayında gıyabımda ilişiğim kesilerek 3 yıllık doğu iline geldim, bildiğim kadarıyla Ekim 15ten önce başladığım için genel atamaya tabi olup 2 ay az şark yapmış olcam ancak 2 yıllık ilçeye geçmeyi düşünüyorum 2 yıllık ilçeye geçersem ne zaman atamaya tabi olurum yüzdelik hesabına göre yapıldığında o geç gelmemden kaynaklanan 2 ay da ekleniyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim abiler

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