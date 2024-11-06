görevlendirme hakkında

merhabalar, il mem in sayfasında yer alan listede ismimi göremedim. Yani bu durumda ben norm fazlası değilim ancak görevlendirmeyim. peki şuan da yapılmış olan ve devam eden görevlendirmeyi iptal ettirmem mümkün mü? (çünkü norm fazlası değilim)

ikinci bir sorum: görevlendirme gerekli olduğunda ancak kadromun bulunduğum okulda kalmasını şart koştuğumda (engelliyim) böyle bir durumda görevlendirme en fazla ne kadar uzaklıktaki bir yere yapılabilir? (belli bir ibare var mı yani mesela görevlendirme böyle bir durumda ilçe sınırlarında kalmalıdır gibi)

teşekkürler