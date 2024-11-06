Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


06 Kasım 2024 20:48
Ayak mantarı için doğal yağ önerisi

Merhaba arkadaşlar.. Ayak mantarına karşı doğal bir çözüm arıyorum. İlaçsız bir yöntem denemek istiyorum. Özellikle doğal yağları merek ediyorum. Deneyenler varsa, hangi yağ daha etkili oldu ve nerden aldınız. Teşekkürler

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