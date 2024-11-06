İlkokulda brans dersi için nasıl norm gösterilir

o eğitim bölgesindeki ilçenin tamamı da olabilir bir mahallede değişiyor

o eğitim bölgesindeki branşın kaç dersi varsa ona bakılarak norm veriliyor her 21 saate bir sonra öğretmeni olmayan okuldan verilmeye devam ediliyor.

okul idarecisinin norm gösterip göstermeme seçeneği yok.

sadece ders saatlerini seçmeli ve zorunlu doğru girilmiş mi ona bakmak gerekiyor.

teorik olarak 30 saat kendi branşından derse girip norm fazlası olmak mümkün.

hemen açıklıyorum mesela 150 saat felsefe olsun eğitim bölgesinde

bu 7 öğretmen normu yapar. diyelim 7 tane de okul var.

ilk okulda 50 saat derse var. diğerlerinde 20 şer saat lakin son 2 okul 10 saat.

50+20+20+20+20+10+10

böyle bir durumda her okula 1 er norm verilir. eğer ilk okulda 2 felsefeci varsa teki 20 saat de girse 30 saat de girse norm fazlası olur.

32 den sonra ikinci norm açılır falan hepsi bölge normuna bağlı. eğitim bölgesi çok önemli bir husus norm konusunda.