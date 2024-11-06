Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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06 Kasım 2024 21:13
İlkokulda brans dersi için nasıl norm gösterilir

Arkadaşlar merhaba. Kendi okulumda maaş karşılığım tamamlamıyor. Bu durumda diğer bir ilkokulda görevlendirme olarak tamamlayabiliyorum. Özetle bir dünya hizmet puanıma rağmen norm fazlası madurlardanım. Ancak anlayamadığım nokta şurası, görevlendirme gittiğim ilkokuldaki İngilizce öğretmeni de görevlendirme. Fakat 10/12 saat ders görevi alınabilen okul için norm gösterilmemiş. Öğrenmek istediğim, ilkokullar normu için maaş karşılığı tamamlama şartına bakılıyor mu? yoksa okul yöneticisi keyfiyen norm göstermemiş olabilir mi


konyahakkari
Aday Memur
06 Kasım 2024 21:27

o eğitim bölgesindeki ilçenin tamamı da olabilir bir mahallede değişiyor

o eğitim bölgesindeki branşın kaç dersi varsa ona bakılarak norm veriliyor her 21 saate bir sonra öğretmeni olmayan okuldan verilmeye devam ediliyor.

okul idarecisinin norm gösterip göstermeme seçeneği yok.

sadece ders saatlerini seçmeli ve zorunlu doğru girilmiş mi ona bakmak gerekiyor.

teorik olarak 30 saat kendi branşından derse girip norm fazlası olmak mümkün.

hemen açıklıyorum mesela 150 saat felsefe olsun eğitim bölgesinde

bu 7 öğretmen normu yapar. diyelim 7 tane de okul var.

ilk okulda 50 saat derse var. diğerlerinde 20 şer saat lakin son 2 okul 10 saat.

50+20+20+20+20+10+10

böyle bir durumda her okula 1 er norm verilir. eğer ilk okulda 2 felsefeci varsa teki 20 saat de girse 30 saat de girse norm fazlası olur.

32 den sonra ikinci norm açılır falan hepsi bölge normuna bağlı. eğitim bölgesi çok önemli bir husus norm konusunda.


Bionature
Aday Memur
06 Kasım 2024 21:42

Bölge normu konusunda detaylı bilgilendirmişsiniz çok teşekkür ederim hocam fakat benim daha kısa bir cevaba ihtiyacım var. İlkokulda branş dersini norm gösterebilmenin kaydı şartı nedir, maaş karşılığını tamamlayabilmesi mi, yani 15 saat ders yoksa norm da yok mıu diyecegiz. yoksa belirttiginiz bölge normundan mıdır deriz.

konyahakkari, 1 saat önce

o eğitim bölgesindeki ilçenin tamamı da olabilir bir mahallede değişiyor

o eğitim bölgesindeki branşın kaç dersi varsa ona bakılarak norm veriliyor her 21 saate bir sonra öğretmeni olmayan okuldan verilmeye devam ediliyor.

okul idarecisinin norm gösterip göstermeme seçeneği yok.

sadece ders saatlerini seçmeli ve zorunlu doğru girilmiş mi ona bakmak gerekiyor.

teorik olarak 30 saat kendi branşından derse girip norm fazlası olmak mümkün.

hemen açıklıyorum mesela 150 saat felsefe olsun eğitim bölgesinde

bu 7 öğretmen normu yapar. diyelim 7 tane de okul var.

ilk okulda 50 saat derse var. diğerlerinde 20 şer saat lakin son 2 okul 10 saat.

50+20+20+20+20+10+10

böyle bir durumda her okula 1 er norm verilir. eğer ilk okulda 2 felsefeci varsa teki 20 saat de girse 30 saat de girse norm fazlası olur.

32 den sonra ikinci norm açılır falan hepsi bölge normuna bağlı. eğitim bölgesi çok önemli bir husus norm konusunda.


Bionature
Aday Memur
06 Kasım 2024 22:10

4+4+4 skandalı sonlanır diye beklenti oluştu onca zamandır fakat neylersin ki Yusuf TEKİN BAKANLIGI kulak arkası etmeye devam ediyor. Kirada otuyorum bir yandan, sağlık sorunlarım var diğer yandan... Ne soylesek ne desek boşa çıkıyor ucu.

Bakanlığa şu ders saatlerini artırın en azından ! diyen bile çıkmamış anlaşılan. İl emri bilmem ne ile ilçe resen atama ile olacak iş mi !!!

21 Ders saati ÜZERİ DERS YÜKÜ EŞİT ADALETLİ DAĞITILSIN

Bitti-Gitti kardesim

NEDİR BU YA ? BÖUYLE HİYERARŞİ Mİ SAĞLANIR


prove
Aday Memur
06 Kasım 2024 22:16

yanılıp tercih yaparsanız dava hakkı düşer hocam bilginize

Toplam 4 mesaj

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