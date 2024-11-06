yeni yönetmelik

yeni yayınlanan içeriğe göre artık sağlık raporlarının doğrudan sistem tarafından aktarılacağı için sonuçlar eskisi gibi okulsonlarına doğru olmayacağı gibi bir bilgi ile karşılaştım ne kadar doğru? çoğu insan POMEM okulunda sonlarına doğru sağlık raporlarını ulaşmış geçmişte haliyle onca emeğe karşı bir anda elenme durumları gerçekleşmiş bunun artık sonu gelmiş midir? sürecin başında mı belli olur artık?

yeni yayınlanan içeriğe göre artık sağlık raporlarının doğrudan sistem tarafından aktarılacağı için sonuçlar eskisi gibi okulsonlarına doğru olmayacağı gibi bir bilgi ile karşılaştım ne kadar doğru? çoğu insan POMEM okulunda sonlarına doğru sağlık raporlarını ulaşmış geçmişte haliyle onca emeğe karşı bir anda elenme durumları gerçekleşmiş bunun artık sonu gelmiş midir? sürecin başında mı belli olur artık?