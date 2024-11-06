KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


06 Kasım 2024 22:58
Kaymakamlım sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.
arkadaşlar 2018 den beri tezli tezsiz farketmezsizin mühendis olup üzerine yüksek lisans yapanlar bu sınava giriyordu . nitekim bende geçen yıl ilk kez girdim ve 69 aldım. yeni kanun tasarısına göre TEZLİ yüksek lisans yapanlara çevirdiler. ne düşünüyorsunuz bu konuda?

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