Kaymakamlım sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.

arkadaşlar 2018 den beri tezli tezsiz farketmezsizin mühendis olup üzerine yüksek lisans yapanlar bu sınava giriyordu . nitekim bende geçen yıl ilk kez girdim ve 69 aldım. yeni kanun tasarısına göre TEZLİ yüksek lisans yapanlara çevirdiler. ne düşünüyorsunuz bu konuda?

arkadaşlar 2018 den beri tezli tezsiz farketmezsizin mühendis olup üzerine yüksek lisans yapanlar bu sınava giriyordu . nitekim bende geçen yıl ilk kez girdim ve 69 aldım. yeni kanun tasarısına göre TEZLİ yüksek lisans yapanlara çevirdiler. ne düşünüyorsunuz bu konuda?