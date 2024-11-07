Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 00:42
ek ders yat artik
ne zaman yatar bu ek ders eksilerde idim o eksi de bitti ihtiyaç kredisi mi çeksem ..ama durdum ve çekmedim

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