iyi günler, polsana giripte 5 6 yıl kalıp çıkan var mı? çok kesinti oldu mu, girip 5 6 yılda çıkmak mantıklı mı?

iyi günler, polsana giripte 5 6 yıl kalıp çıkan var mı? çok kesinti oldu mu, girip 5 6 yılda çıkmak mantıklı mı?