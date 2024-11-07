Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Kasım 2024 05:42
TCK 191 sorusturma

Selamlar yaklaşık 1 ay önce arkadaşımın arabasiyla gezerken uygulama noktasında durdurulduk. Araçta yapılan aramada az miktarda yasaklı madde bulundu ve arkadaşım daha önceden oraya koyduğunu, orada unuttuğunu ve kendisinin olduğunu beyan etti. Bunun üzerine bilgi sahibi olarak benim de ifadem istendi. Yaklaşık 3 gün önce de narkotik şubeden 191 kapsamında sorusturmam için cagirildim. Bu konuyla ilgili problem yaşar mıyım, sizce?


Ssbbhh
07 Kasım 2024 05:43

Ehs na bağlı 6 yıllık memurum

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