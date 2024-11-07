Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 08:24
10 kasımda alınan rapor rapor sayısından düşer mi ?

10 kasımda görevli öğretmen rapor alırsa bu raporun cumartesi pazara gelen kısımları 40 günlük tek hekim rapor sayısından düşer mi yoksa pazar günü olduğu için düşmez mi


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Kasım 2024 08:53

Düşer.

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