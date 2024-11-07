Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 09:02
Sabah uyanma meselesi

Sabah kalkiyorum kalkmasına ama beynimin uyanması öğlen 12 bazen 14 hatta hiç uyanmadan akşam olur gene uyku modu ama Dalamama da oluyr genelde potansiyel uykulu mesele erken uyanmak değil reis UYANMAKTIR demek ki elinin körü gibi sabahın körü sorunsalı yaşayan varmı bunu ..


Umay-80
Aday Memur
07 Kasım 2024 09:12
ne yapabilirim bu konuda cidden çok dertliyim ben

pekgozenes
Aday Memur
07 Kasım 2024 09:31

aç karna kahve.


buraközeleğitim
Müsteşar
07 Kasım 2024 09:34

erken yatıp erken kalkma sabah uyanınca egzersiz, duş üzerine filtre kahve.


mıcheal owen
Daire Başkanı
07 Kasım 2024 09:41

Kaçta yatıyor kaçta kalkıyorsunuz

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