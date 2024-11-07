Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 09:50
Uzman öğretmenlik kılavuzu
2024 yılı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik hakkı kazananlar için yönetmelik ne zaman yayınlanacak. Sendikalardan ses seda yok bu konu hakkında

Mduroy
Aday Memur
07 Kasım 2024 09:58

Yönetmelik ve kılavuz önceden hazırlanmadığına göre ÖMK nın meclisten geçeceğine kendileri de inanmıyordu demekki. Önümüzdeki hafta yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanacağını öngörüyorum.


majesteleri7
Daire Başkanı
07 Kasım 2024 10:11

Kılavuzu yusuf olanın


Özgürlükzamanı
Memur
07 Kasım 2024 10:43

Kılavuz 24 Kasıma müjde diye yayinlanacak


Beyazrus
Aday Memur
07 Kasım 2024 11:24
Memurlar.net bu durumumuzu haber yap artık lütfen
Özgürlükzamanı, 1 saat önce

Kılavuz 24 Kasıma müjde diye yayinlanacak


yahya4155
Aday Memur
07 Kasım 2024 11:39
nasıl yetişecek bakalım yeni yıla kadar
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaBalıkesir Mem Norm Fazla atama duyurusuSınıf Yönetimi MüfettişMal bildirim beyannamesiMemur ÖğretmenlerUzman ve başöğretmenlik ne zaman verilecek?İlkokulda brans dersi için nasıl norm gösterilirEk dersMüdür yardımcılığı hakkında konuşalım.2016 ilk sözleşmeli öğretmen 8 yıla 1 kademe

Sözlük

ilk yardım 1 Yazma isteğini kaçıran durumlar 6 sözlük kuralları 3 penyelerden baskı çıkarma 1 Aristokrasi nedir 3 feyk 3 donald trump 4 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1 Renjiro 1 mekke 2

Son Haberler

MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yokDEM Partili Bakırhan ve Mardin İl Başkanına soruşturmaÜniversite, sertifika şartını tek kurumla sınırlandırdıSapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesindeDUS ve STS sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle