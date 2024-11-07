Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Kasım 2024 13:34
Bırakın orjinal 12/36'yı yine 12/12'ye döndük

Allah hepsini bildiği gibi yapsın


parades06
Aday Memur
07 Kasım 2024 15:09
öyle bir hükümet gelmeli ki bugüne kadar düzen bozan keyfi takılan memurun akıl sağlığını bozan tüm amirlere hayatı zindan etmeli. zaten çoğu hükümetin amiri, yarın hükümet değişince hepsini perişan ederler ..dilerim ederler

ake58
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:47

Neresi döndü yine 12/12 ye


ozerrrr
Şube Müdürü
07 Kasım 2024 16:53
çakma 12-36 da her 10 günde bir 5 gün 12-12 ye dönülülüyor zaten
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