Bırakın orjinal 12/36'yı yine 12/12'ye döndük

öyle bir hükümet gelmeli ki bugüne kadar düzen bozan keyfi takılan memurun akıl sağlığını bozan tüm amirlere hayatı zindan etmeli. zaten çoğu hükümetin amiri, yarın hükümet değişince hepsini perişan ederler ..dilerim ederler

öyle bir hükümet gelmeli ki bugüne kadar düzen bozan keyfi takılan memurun akıl sağlığını bozan tüm amirlere hayatı zindan etmeli. zaten çoğu hükümetin amiri, yarın hükümet değişince hepsini perişan ederler ..dilerim ederler