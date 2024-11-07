Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 13:53
YDS görevli ücreti hala yatmadı
normalde Çarşamba yatması gerekmiyor muydu?

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