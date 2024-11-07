KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 14:51
Yeniden Açıklanan KPSS Sonuçları
07.11.2024 14:30 itibariyle yeniden hesaplanan sonuçlar açıklandı. 3 tane yanlışım silinmesine rağmen puan ve sıralama aynı kalmış.

kreatin
Memur
07 Kasım 2024 14:54
benimde değişen bir şey olmamış
Toplam 1 mesaj

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