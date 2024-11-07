Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Kasım 2024 14:53
Polsan üyeliği hakkında

İyi günler, polsana giripte 5 6 yıl kalıp ayrılan var mı? Temettüleri vs tam alabildiler mi, girip 5 6 yğl kalıp çıkmak mantıklı mı acaba? Şimdiden teşekkürler.

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