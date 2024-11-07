Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Kasım 2024 15:20
Emniyetin arka bahçesi Polsan

Hukuk devleti bir ülkede zorunlu polsan üyeliği ne derece hukuki??? Bu Polsanın diğer normal emeklilik şirketinden çokta bir farkı yokken, polisleri buna zorunlu üye etmenin iyi niyetle yapılmadığını herkes bilmeli. Yani düpedüz şunu demişler "sizde ana paranızı biriktirecek beyin yok,sizin yerine ana paranızı biz biriktireceğiz" ... 63 ayda biriken 60 bin TL için 20 bin lira temettü vermişler şaka gibi, soyguna gel... Adamlar parayı banka faizinde işletip ucundan da bize koklatıyorlar... Geçen maltepede ki Polsan binasına gittik Halaoğlu Dayıoğlu teyzeoğlu, eş dost akraba hep beraber sözde kurum işletiyorlar.. Vallahi iyi yere tezgah kurmuşlar... yiyin efendiler yiyin.. Gün gelir bu yasal hırsızlığın elbet hesabını sorulur..Dilerim sorulur


Memurilanlari
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:12

Zorunlu olması çok saçma. Yarın %20 kesiyoruz deseler yapacak bir şey yok.


RedBull001
Memur
07 Kasım 2024 16:34

Polsan iştiraki sigorta şirketinden kasko yaptırmak istedim nasıl olsa yaptırıyorum para yabancıya gitmesin diye 2-3 bin fazla vermeye bile razıydım dışarıya göre. Üstelik kullanıcı yorumları da rezalet olmasına rağmen. Aradım önce mesai saatlerinde aramanız lazım dedi tamam dedim mesai saatlerinde aradım, telefondan teklif veremiyoruz şu adrese ruhsatınızı bilgilerinizi mail atmanız lazım dedi. Onu da yaptım bir gün sonra dönüş yaptılar piyasanın nerdeyse 2 katı fiyatla. Polsan üyesi değilim ama emniyet mensubuyum, polisim diye indirimli fiyatlarıymış bu bi de. Başka sigorta şirketlerine, internet sitesine bakıyosun nerdeyse 30 saniyede teklif verip bilgilendirip uzun uzun detaylıca anlatıp yaptırman için ellerinden geleni yapıyorlar, üstelik yarı fiyatına. Polsan iştiraki şirket de yaparsan ekime yapmazsan kasıma der gibi bana lütfeder gibi davranıyor. Bu polsanın bu politikayla kar etmesi imkansız. Faizler şimdi yüksek de faize yatırıp kazanıyorlar yarın faiz düşünce getiriler hepten komik duruma düşecektir.


Avcıkurt
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:37

Polsan haraç tır

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