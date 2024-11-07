KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Kasım 2024 15:26
Elektrik-Elektronik

kppsden 66 aldım Kayseri'de ikamet ediyorum ne gibi bı yol cizmeliyim

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