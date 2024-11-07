KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 15:56
yeni sonuçlar
25.643 den 24.500 lere gelmisim puan da 83.36 dan 83.43 e gelmiş

Batshuayii1903
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:25
branş sıralaması açıldı mı
Toplam 1 mesaj

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