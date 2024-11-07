KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 16:24
Aday sayılarının birbirini tutmaması !

İki defa açıklanan aynı sınavdaki aday sayıları birbirini tutmuyor. Yaklaşık bin kişi var arada. Bu nasıl olmuş olabilir. Bu konuda bir fikri olan var mı ?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
07 Kasım 2024 16:32

Açıkcası şaşırtıcı ve garip durum . Belki puanı hesaplanmayanlar vardı yeni hesaplama ile belki puan gelmiştir diye yorumlamak istiyorum. Umarım öyledir.


yaşar düven
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:35

Tek mantıklı açıklama dediğiniz. Bence de umarım öyledir.


PatrickJ
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:35

İlk sınavdan gy veya gk net alamadığı için puanı hesaplanmayanlar , bu iptaller ile puanı hesaplanınca sayı da artmış oldu


kreatin
Memur
07 Kasım 2024 16:36
bence 0.5 net kuralından dolayı olabilir. 0.5 net yapamamışsa hesaplamaya dahil edilmiyor
Toplam 4 mesaj

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