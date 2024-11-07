KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 16:28
sinav iptal olmali

yeni sınav 5 ay sonra tekrar yaplmalı 7 soruya etki edildi


yaşar düven
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:29

kesinlikle.


italyanmaz
Şube Müdürü
07 Kasım 2024 16:39
genelde sınavı kötü geçenler bencilce duygularla iptal edilmesini istiyor.

Rambo23
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:39
Hak aramak bencillik değildir. Ben hakkımı arıyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Sınav tekrarlanmalıdır

Sansasyonell
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:40

Kesinlikle

Rambo23, 51 dk. önce
Hak aramak bencillik değildir. Ben hakkımı arıyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Sınav tekrarlanmalıdır

figo0
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:40
La gidin 2026 için çalışın. Ağlamayın.

yaşar düven
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:43

93 puanım var bana yetecektir. Fakat sınav hakkaniyetli değildir.

italyanmaz, 51 dk. önce
genelde sınavı kötü geçenler bencilce duygularla iptal edilmesini istiyor.

aladar
Aday Memur
07 Kasım 2024 16:55

Girdiğim 6. kpss yani 12 yıldır kpss giriyorum ve bu kadar saçma bir sınavı ilk kez yaşıyorum. Kpss puanım 90 küsür zaten bir kurumda çalışmaktayım ama bence bu sınav şartları zorladı kesinlikle iptal edilmeli.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
07 Kasım 2024 17:05

Mağdur olanları anlıyorum ama bu sınavın iptal olması da pek çok kişiyi mağdur edecek. Bencil olmayın.


italyanmaz
Şube Müdürü
07 Kasım 2024 17:13
hocam onları düşünmez bunlar. istedikleri olsun gerisi önemli değil
Zafer Yılmaz Güneyi, 25 dk. önce

Mağdur olanları anlıyorum ama bu sınavın iptal olması da pek çok kişiyi mağdur edecek. Bencil olmayın.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
07 Kasım 2024 17:14

Hayır ben de istemezdim ki böyle olsun diye. Baştan açıklayacaktı ÖSYM. Ama hemen iptal olsun istemek bencilliğine geliyor insanlar. Mağduriyetlerini anlıyorum ama bu kadarını da anlamıyorum.

italyanmaz, 17 dk. önce
hocam onları düşünmez bunlar. istedikleri olsun gerisi önemli değil

makineci0861
Memur
07 Kasım 2024 17:20
öncelikle bu sinav iptal edilmeli.nedeni ise iptal edilen soruların kişilerde kaybettirdiği zamandır. ayrıca sinava giren sayısındaki 1000 kişilik artışı birisi açıklayabilir mi ? hayırdır

elk muhendis
Şef
07 Kasım 2024 17:20

Ne iptali siz kafayı mı yediniz? İptal falan olmayacak.


elk muhendis
Şef
07 Kasım 2024 17:21

Kamillere bak 2024/2'ye 1 ay kalmış iptal diyorlar.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
07 Kasım 2024 17:22

Hocam kişi sayısının artması puanı hesaplanmayanların da dahil edilmesi yüzünden. Soruların zaman kaybettirmesi ise bir gerçek ama sınav tekrarı için bir neden değil.

makineci0861, 10 dk. önce
öncelikle bu sinav iptal edilmeli.nedeni ise iptal edilen soruların kişilerde kaybettirdiği zamandır. ayrıca sinava giren sayısındaki 1000 kişilik artışı birisi açıklayabilir mi ? hayırdır

Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
07 Kasım 2024 17:24

Puanınız düştü diye üzülmenizi anlıyorum ama iptal edilsin demek çok bencilce değil mi? Ben en başından puanlara müdahale edilmesini istemezdim ama olan oldu bir kere. Şans faktörü eklendi bu sene hem de çok fazla.

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