KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 17:29
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Değerli arkadaşlar Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum bu seneki KPSS sıralamam 509 sıralama yerleşme şansım nedir kaç kontenjan verirler. Teşekkürler

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