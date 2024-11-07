KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 18:08
ÖSYM kılavuzunda neler yazıyor. İptal mi?

İptal olmasını bekleyenler

kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesini açın

"Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır."

Çok beklersiniz


figo0
Aday Memur
07 Kasım 2024 18:09

Sınavın iptal olmasını isteyenler, kılavuzda her şey açıkça belirtilmiş

Toplam 1 mesaj

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