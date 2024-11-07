Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!

Zaten gelecek sene Kpss Kasım da yapılacakmış.2 aylık süre konuları hatırlamak için yeterli.Dahaptal edilmesi gereken 4 soru vardı net ama edilmedi.Bu hakka girmeyin.Sınavı iyi geçenler iptal olsun diyenlere aptal mı demiyor, geri zekalı mı demiyor eğer vicdanınız varsa bu sınavı iptal edin derhal.

Zaten gelecek sene Kpss Kasım da yapılacakmış.2 aylık süre konuları hatırlamak için yeterli.Dahaptal edilmesi gereken 4 soru vardı net ama edilmedi.Bu hakka girmeyin.Sınavı iyi geçenler iptal olsun diyenlere aptal mı demiyor, geri zekalı mı demiyor eğer vicdanınız varsa bu sınavı iptal edin derhal.