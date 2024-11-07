KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 18:18
Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!
Zaten gelecek sene Kpss Kasım da yapılacakmış.2 aylık süre konuları hatırlamak için yeterli.Dahaptal edilmesi gereken 4 soru vardı net ama edilmedi.Bu hakka girmeyin.Sınavı iyi geçenler iptal olsun diyenlere aptal mı demiyor, geri zekalı mı demiyor eğer vicdanınız varsa bu sınavı iptal edin derhal.

elk muhendis
Şef
07 Kasım 2024 18:20

Dostum bu talebin mantıksız. İkimiz de memuruz yapma gözünü seveyim. Atamaya 1 ay kalmış neyin iptali?


bnmadmv.
07 Kasım 2024 18:21
atama aralıkta olmaz Nisan da olur biter zor olan ne
elk muhendis, 1 saat önce

Dostum bu talebin mantıksız. İkimiz de memuruz yapma gözünü seveyim. Atamaya 1 ay kalmış neyin iptali?


elk muhendis
Şef
07 Kasım 2024 18:22

Yanlışsın kardeşim, bence daha fazla yazıp tepki çekme.

bnmadmv., 1 saat önce
atama aralıkta olmaz Nisan da olur biter zor olan ne

bnmadmv.
07 Kasım 2024 18:28
neden tepki çekeyim hakkımızı aramayalım mı? sınavın bitişinden ilk dakikdan beri neye inanıyorsam onu söylüyorum.ne kendi çıkarıma yazıyorum ne de başkasının.Allaj yukarda şahitki yalan söylüyorsam beni Allah affetmesin.Ben sessizlerin sesiyim.Aylarca hazırlanıp evde işsiz emekli maaşına bakan gençlerin sesiyim.Sınavı çok iyi geçipte bu soru hataları yüzünden atanamayacakların sesiyim.Yukarda Allah var ondan korkmuyorsa ahlaksızlar kuldan utansınlar 12 hatalı soru vardı.yazık günah değil mi.Atananlar da hakkıyla atanmış olmayacak yazık bee vallahi yazık bu hale getirenlere
elk muhendis, 1 saat önce

Yanlışsın kardeşim, bence daha fazla yazıp tepki çekme.

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